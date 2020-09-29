Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Türkiye'nin F-16'ları çatışmalarda yer almıyor”

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Türkiye'ye ait F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 tipi savaş uçağını düşürdüğü iddiasını değerlendirdi. Rus basınına konuşan Aliyev, söz konusu iddiayı yalanlayarak Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, “Türkiye'nin bölgedeki rolünün istikrar kazandırmaya yönelik olduğu görüşündeyim. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, müttefikimiz. Dünya toplumu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını öğrendiği ilk saatten itibaren Türkiye Cumhurbaşkanı, diğer önde gelen isimler düzeyinde uluslararası hukuku desteklemek adına açıkça Azerbaycan'ı desteklediğini açıkladı" dedi.

"Türkiye'nin çatışmaya dahil olduğuna dair hiçbir kanıt yok"

"Dayanışma ve destekleri için Türk devletine ve halkına minnettarız" diyen Aliyev, "Türkiye bu çatışmaya başka herhangi bir sıfatla katılmıyor ve Ermeni tarafının Türkiye'nin çatışmaya taraf olarak katıldığına dair yaydığı tüm söylentiler kışkırtıcı nitelik taşıyor. Yani şu anda kabul edilen şekliyle yalan haber" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye'nin çatışmaya dahil olduğuna dair hiçbir kanıt yok ve böyle bir ihtiyaç da yok” diyerek Ermenistan'ın iddialarını yalanladı.

Suriyeli savaşçılar iddiasına sert tepki

Özellikle Ermenistan medyası ile sosyal medya lobisinin Azerbaycan saflarına Suriyeli savaşçıların katıldığını ve Ermeni unsurlarına karşı savaştığı iddialarını da sert bir dille yalanlayan Aliyev, “Hayır, bu da sıradaki yalan haber. Orada Suriyeli militan yok, bunun herhangi bir belgesi, herhangi bir kanıtı yok" dedi.

Aliyev, "Bu konu Ermeni propagandası tarafından yayılıyor, farklı sitelerde ve medya araçlarında yayınlanıyor. Buna herhangi bir gereklilik de yok, Azerbaycan'ın iyi hazırlanmış bir ordusu ve çok büyük bir seferberlik rezervi bulunuyor. Daha dün kısmi seferberlik ilan ettim, 10 binlerce yedek askeri silah altına alıyoruz ve Ermenistan'ın 2 milyonluk nüfusuna karşı 10 milyonluk nüfusumuz ile insan kaynağına ihtiyacımız yok” şeklinde konuştu.

“Türk F-16'ları çatışmalarda yer almıyor”

Ermenistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düşmesi ve uçağın Türk F-16 savaş uçağıyla düşürüldüğü iddialarına değinen Aliyev, “Böyle bir bilgiye sahip değiliz. Kısa bir süre önce medyada böyle bir haberin olduğu rapor edildi. Onu doğrulayan herhangi bir şey yok. Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları çatışmalarda kesinlikle yer almıyor” diyerek iddialara son noktayı koydu.

Ermenistan ile müzakerelere kapıları kapattı

Erivan tarafı ile müzakerelerin başlayıp başlamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Aliyev, “Erivan'ın mevcut konumu göz önüne alındığında müzakerelerin başlaması söz konusu olamaz” dedi.

Aliyev'in Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan topraklarına saldırılar gerçekleştirmesini eleştirmesi ve durumla ilgili cesurca cevaplar vermesi Rus basınında geniş yankı uyandırdı. Hemen hemen tüm Rus televizyon kanallarında Aliyev'in açıklamaları ilk haber olarak duyuruldu.

Erhan Altıparmak