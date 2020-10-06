İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydının paylaşımında Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırısında Irak ve Suriye'den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı - Tıkla İzle

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, DTX, ülkemize yönelik askeri operasyonlara karışan PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını yakaladığı belirtildi.

Ses kayıtlarında teröristler Ermeni tarafındaki zor durumu ve çok sayıda can kaybını, Azerbaycanlıların insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanmasını konuşuyor ve Ermenilerin bilgileriyle aldatılıp çatışma bölgesine geldikleri için üzüntülerini dile getirdikleri aktarıldı.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.