Azerbaycan'da Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 500'e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 91 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da günlük vaka sayısındaki düşüş sürerken, son 24 saatte 211 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 915'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 500'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 31 bin 269'a ulaşırken, şu ana kadar 812 bin 33 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

