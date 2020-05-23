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Babası ile sokağa çıktı 3150 lira ceza yedi

Babası ile sokağa çıktı 3150 lira ceza yedi
Babası ile sokağa çıktı 3150 lira ceza yedi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetimler sıkı tutulurken polis, yanında getirdiği ve izin belgesi olmayan sürücünün oğluna 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de başladı. Bitlis ve ilçelerinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Tatvan'da denetimler sıkı tutuldu. Birçok ayrı noktada ve Tatvan genelinde denetim yapan emniyet güçleri ve zabıta ekipleri, işyerlerini denetleyerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri, denetim yaptığı noktalarda araçları durdurup kimlik kontrolü ve çalışma izinlerini sorguluyor. Bir aracı durduran polis, yaptığı kimlik kontrolünde 3 kişide 2'sinin PTT çalışanını olduğu, diğer şahıs ise sürücünün oğlu olduğu tespit edildi. Polis bunun üzerine sürücün oğluna 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Hakan Okay

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