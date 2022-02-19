Bakan Akar, Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya'da ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Akar ile Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali arasındaki gerçekleştirilen görüşmede ikili ve bölgesel konulardaki gelişmelerle, savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede, iki ülke arasında siyasi ve askeri iş birliğinin yanı sıra dostluk ve kardeşliğin her alanda gelişmekte olduğu ve Türkiye'nin, Somali halkının güven ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.