İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Çavuşoğlu: 'Söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor'

Bakan Çavuşoğlu: 'Söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor'
Bakan Çavuşoğlu: 'Söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arsında yaşanan çatışmalar ile ilgili Azerbaycan Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın saldırganlığını konuştuk, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda düşüncelerimizi paylaştık. Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda BM kararları ortada. Tüm bunlara rağmen bugüne kadar Minsk Grubu üçlüsü ve genel olarak AGİT somut bir adım atmadı. Artık bu sorunun somut olarak çözülmesini istiyoruz. Bu sorunun barışçıl yollarla çözümü için çok çaba sarf ettik” şeklinde konuştu.

“Söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor”

Ziyaretle Türkiye'nin ve Türk halkının Azerbaycan'a desteğini bir kere daha vurgulamak istediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başta olmak üzere tüm dünya Azerbaycan ve Ermenistan'ı eşit tutmamalı. Bugün haklı olarak Gürcistan ve Ukrayna'yı hep beraber destekliyoruz. Ancak söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor” diye konuştu.

“Biz Türk halkı olarak kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız”

Azerbaycan Büyükelçiliği olmayan yerde Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerinin Azerbaycan için çalışacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Biz Türk halkı olarak kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Çözelim ki Kafkasya'ya barış ve istikrar gelsin. Türk diplomasisi olarak da dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Azerbaycan'ın büyükelçiliğinin olmadığı yerde temsilciliklerimiz Azerbaycan için çalışacak" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.