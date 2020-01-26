Bakan Kurum'dan Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'daki hasarlı binalar ile ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır'da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Doğanyol'da tek katlı, betonarme yanında yine ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Vatandaşlara bunları verebilecek durumdayız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde, onların rızasıyla yürüteceğiz."

Elazığ'daki depremden etkilenen Diyarbakır'da 3 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 binanın yıkıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakamı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliğinde 35 kişinin öldüğü bin 500'ü aşkın kişinin de yaralandığı deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Bakan Kurum, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 binanın yıkıldığını kent genelinde ise 16 binanın ağır, 4 binanın orta ve 232 binanın ise az hasar gördüğünü açıkladı.