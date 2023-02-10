Bakırköy Adliyesi'nden deprem bölgesine yardım kolileri yola çıktı

Türkiye, 6 Ocak günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, ülkenin dört bir yanından depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kolileri hazırlanmaya devam ediyor.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda da depremzedeler için hazırlanan yardım kolileri bugün yola çıktı. İçerisinde hijyen ve tıbbi malzemeler, çocuk ve yetişkin giysileri, bebek maması bulunan koliler Bakırköy Adalet Sarayı önündeki tıra yüklenerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve adliye çalışanlarının uğurlamasıyla yola çıktı. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan ve gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak için HSK tarafından görevlendirilen 1 başsavcı vekili, 20 cumhuriyet savcısı, 3 idari /yazı işleri müdürü, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoförden oluşan görevliler de yardım tırları ile bugün öğle saatlerinde Adıyaman'a hareket etti.

Melike İnal

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