İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakırköy Adliyesi'nden deprem bölgesine yardım kolileri yola çıktı

Bakırköy Adliyesi'nden deprem bölgesine yardım kolileri yola çıktı
Bakırköy Adliyesi'nden deprem bölgesine yardım kolileri yola çıktı

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber olurken Bakırköy Adliyesi’nde de depremzedelere ulaştırılmak üzere hijyen ve tıbbi malzemeler, çocuk ve yetişkin giysileri ve bebek maması bulunan yardım kolileri hazırlandı. Yardım kolileri 1 başsavcı vekili, 20 cumhuriyet savcısı, 3 idari /yazı işleri müdürü, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoförden oluşan görevliler ile birlikte Adıyaman’a hareket etti.

Bakırköy Adliyesi’nden deprem bölgesine yardım kolileri yola çıktı - Tıkla İzle

Türkiye, 6 Ocak günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, ülkenin dört bir yanından depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kolileri hazırlanmaya devam ediyor.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda da depremzedeler için hazırlanan yardım kolileri bugün yola çıktı. İçerisinde hijyen ve tıbbi malzemeler, çocuk ve yetişkin giysileri, bebek maması bulunan koliler Bakırköy Adalet Sarayı önündeki tıra yüklenerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve adliye çalışanlarının uğurlamasıyla yola çıktı. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan ve gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak için HSK tarafından görevlendirilen 1 başsavcı vekili, 20 cumhuriyet savcısı, 3 idari /yazı işleri müdürü, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoförden oluşan görevliler de yardım tırları ile bugün öğle saatlerinde Adıyaman'a hareket etti.

Melike İnal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.