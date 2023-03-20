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Bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kaldı: 1 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kaldı: 1 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kaldı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kalırken, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında A.K. yönetimindeki 38 HS 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak köprüde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mükremin Kaya

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