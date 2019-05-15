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Başakşehir'de vinç yüklü kamyonet bir evin bahçesine uçtu

Başakşehir'de vinç yüklü kamyonet bir evin bahçesine uçtu
Başakşehir'de vinç yüklü kamyonet bir evin bahçesine uçtu

Başakşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç yüklü kamyonet, önce seyir halinde olan bir araca ardında da bir evin bahçesine uçtu. Kamyonet şans eseri evin duvarına çarpmadan dururken,anneleri evde bulunamayan çocuklar büyük panik yaşadı.

Başakşehir Altınşehir Barbaros Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 CNP 80 plakalı vinç yüklü kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek, 34 BAN 802 plakalı araca çarptı. Hızını alamayan kamyonet, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu.

Kamyonet şans eseri evin duvarına çarpmadan durdu. Anneleri evde olmayan 2 çocuk ise büyük panik yaşarken kamyonetin çarptığı araç sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anını gören bir vatandaş, "Çocukların yanına geldim. Annesi yok evde. İçeride 2 tane çocuk var. Bir tanede okulda. 2 seferdir oluyor bu sefer girmemiş böyle olmuş. Çocuklar içeriden çıkamıyor” dedi.  

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz

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