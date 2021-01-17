Başkent'ten kar manzaraları

Başkent'te kar yağışının yoğun yaşandığı noktalardan olan Yakupabdal ile Bağlıca mahallelerinde sokağa çıkma kısıtlamalarına aldırış etmeyen vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen büyük küçük herkes sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kendilerini sokağa attı. Kartopu oynayıp, kardan adam yapan mahalle sakinleri, hoş ve eğlenceli vakit geçirdiler. Yakupabdal civarında yaşanan yoğun sisten dolayı ise sürücüler zor anlar yaşadılar. Belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması ve olası trafik kazalarını engellemek için yoğun mesai harcıyor.

Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş - Ali Nargüner - Bayram Türüdü