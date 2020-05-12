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Basketbol, voleyboldan sonra hentbolda da sezon sona erdi

Basketbol, voleyboldan sonra hentbolda da sezon sona erdi
Basketbol, voleyboldan sonra hentbolda da sezon sona erdi

Hentbolda liglerin tescil edildiği, şampiyon ve küme düşmenin olmayacağı ve Avrupa kupalarına katılımın da lig sıralarına göre yapılacağı açıklandı.

Türkiye'de basketbol ve voleybol liglerinin sonlandırılmasının ardından hentbolun da durumu belli oldu. Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, TRTSpor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, liglerin tescil edildiğini, şampiyon ve küme düşme olmayacağını söyledi. Bu süreçte kulüplerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Eyüpoğlu, "Yönetim kurulumuz bugün toplandı. Biz hentbol olarak normal sezonun tescil edilmesini, Türkiye Kupası dahil olmak üzere şampiyon ilan edilmemesini, ligden düşme olmaması kararını aldık. Kulüplerin Avrupa kupalarına katılımı liglerindeki sıralamalara göre yapılacak. Gelecek sezon ile ilgili yönetim kurulumuz karar verecektir. Bu alınan karar bütün kulüplerin ortak görüşü" dedi.

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