Batmanlı 15 Temmuz gazisi o gecede yaşananları anlattı

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ayağından vurularak yaralanan 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir, o gece yaşananları hiç bir zaman unutmayacaklarını söyledi. Taşdemir, “15 Temmuz 2016 gecesi unutulacak bir gece değildir. Ne biz unutabiliriz, nede büyük Türk milleti unutabilir. Şanlı ordumuzun içine gizlenmiş hain FETÖ mensuplarının milli irademize darbe yapmak istemesi neticesinde o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla beraber bütün halkımız ve milletine bağlı güvenlik güçlerimiz el ele vererek milletin iradesine sahip çıkarak, hain darbe girişimini bertaraf etti. Tarihimizde de emsalleri olduğu gibi o gecede halkımız iradesini ortaya koyarak hainlere geçit vermemiştir. O gecede insanın gücü ve aklının yetemeyeceği şeyler gördük. İnsanın vücudunu tankların önüne siper ettiğini gördük. Parçalanmış vücutlar gördük. Bir yandan vatanına sımsıkı sarılmış kahraman bir halk, diğer yandan şanlı ordunun kılığına giren hainlerin gözünü kırpmadan, acımasızca vatandaşa ateş ettiğini gördük. Bu yaşananların hiç bir şekilde izahatı olamaz. Bu ülkede nasıl hainler varsa, bu hainleri durduracak kahraman vatan evlatlarının da olduğunu gördük. O gece 251 şehidimiz oldu. 3 bin civarında da gazimiz oldu” dedi.

“Kopmuş bacaklar, parçalanmış bedenler gördüm”

Taşdemir, o gece yaşananları anlatırken adeta kendinden geçerek, “Çoğunun bacakları kopmuş, vücutları parçalanmış halde şehitlerimizi gördük, ama buna rağmen hiç bir şekilde geri adım atmayan bir milleti gördük. Vatanına, milletine bağlı güvenlik güçlerimizi gördük. Biz İstanbul'da bekar evinde yaşarken darbe kalkışması olduğunu televizyonlardan öğrendik. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte biz de bütün halkımız gibi sokaklara çıktık. İlk etapta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün önüne geldik. Oradaki tehlike bertaraf edildikten sonra elimizde bayraklarla Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediyesine gittik. Oraya yetiştiğimizde darbeci hainlerin her yeri tuttuğunu gördük. Acımasızca halkın üzerine ateş açıyorlardı. Yaralanan birine yardım etmeye çalıştığım esnada bende yaralandım. Ben hastaneye gittiğimde orada parçalanmış kafalar, onlarca kurşun yemiş bedenler, şehit olmuş insanlarımızı gördüm. O görüntü hiç bir şekilde gözümün önünden gitmiyor. Her seneyi devriyesinde yine biz bunları yaşıyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir daha böyle bir durum olması halinde bu defa şehit olmayı göze alacağız. Bu ruh bu bende olduğu sürece kutsal değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu irade bu millette olduğu sürece hiç kimse bu vatana diz çök türemez” diye konuştu.

“Terörle mücadelede iki kardeşimi şehit verdim. Diğer kardeşlerim de şehit olmaya hazırdır”

Terörle mücadelede iki kardeşini şehit verdiklerine belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 24 kardeş olduklarını belirterek muhtemel bir darbe kalkışmasında tüm geride kalan kardeşleriyle birlikte şehit olmaya hazır olduklarını söyledi. Çelik, “O gece tarifi olmayan bir geceydi. Az önce gazimizin de anlattığı kesilmiş bacaklar, parçalanmış vücutlar, yere serilmiş olmasına rağmen şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen gazilerimize şehitlerimize selam olsun. O gece tüm dünya şunu görmüştür paralel yapılanmalarla, masa başı oyunlarla, haçlı ittifaklarıyla hiç kimse bu millete diz çöktüremez ve boyun eğdiremez. Çünkü bu millet inançlı bir millettir. Bu millette bayrağı, vatanı, ezanı için hiç çekinmeden tankların ve topların önüne göğsünü siper eden bir ruh, bir iman vardır. Çünkü bu millet büyük Türk milletidir. Bu vatan uğruna terörle mücadelede 2 kardeşimizi şehit verdik. Biz 24 kardeşiz sadece 2 şehit değil 24 kardeşi de şehit vermeye hazırız. Bu vatan uğruna göğsümüzü açmış şehadeti bekleyen bizler, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyeceğiz. Binlerce, yüzlerce şehit versek de biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Selam olsun buradan terörle mücadele eden 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize” şeklinde konuştu.

Ekrem Aktaş

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