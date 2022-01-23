Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protestosuna polis müdahalesi

Belçika'da kısıtlama karşıtları yeniden sokağa indi. Başkent Brüksel'de binlerce kişi Covid-19 salgını nedeniyle ülkede uygulanan kısıtlamaları protesto etti. Başkentteki Avrupa Birliği (AB) merkezinin olduğu bölgeye yürüyen göstericiler, sık sık “Özgürlük” sloganı attı. Ellerinde çok sayıda işletmeye giriş için zorunlu hale getirilen aşı bilgisini ve negatif PCR test sonucunu içeren Covid Safe Ticket (CST) isimli sağlık kartı uygulaması karşıtı pankartlar taşıyan göstericilere, polis göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bazı göstericiler ise, polis ekiplerine ellerindeki nesneleri fırlatarak karşılık verirken, bazıları ise Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi binasına saldırdı.

Gösterilerde kaç kişinin gözaltına alındığı veya yaralandığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Daha önceki kısıtlama karşıtı gösterilere kıyasla çok daha büyük olduğu belirtilen gösteride, farklı ülkelerden gelen protestocularında bulunduğu aktarıldı. Söz konusu protestonun, Avrupalılar Özgürlük İçin Birleşti adlı grup tarafından Dünya Çapında Özgürlük Protestosu organizasyonunun çeşitli ulusal şubeleri ve Avrupa çapında 600'den fazla yerel kuruluşla birlikte organize edildiği belirtilerek, protestonun özgürlük, demokrasi ve anayasal haklara saygı için yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu protesto öncesi diğer AB ülkelerindeki vatandaşlara Belçika'daki protestoya katılmaları için çağrıda bulunulduğu belirtildi.