Beyoğlu'nda alev alan araç park halindeki otomobile çarparak durdu

Olay, saat 19.45'te Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Özoğul Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken yanmaya başlayan 33 AAJ 271 plakalı hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarparak durdu. Yangın bir süre sonra hafif ticari aracın çarptığı otomobile de sıçradı. Sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan