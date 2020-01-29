Bez çanta satışlarında yüksek artış

Doğaya da insana da olumsuz yönde etkileri bulunan plastik poşet kullanımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile ücrete tabi olmuştur. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren hayatımıza giren ücretli plastik poşet uygulaması, tüketiciyi bez çanta ve file kullanımına teşvik etti.

Üretim maliyetlerinin uygun olması sebebiyle plastik poşetler, mağazalar, marketler tarafından alışveriş yapan müşterilere ürünlerin rahat bir şekilde taşınması için sunuluyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte poşetin ücretsiz olarak verilmesi yasaklanırken, ücretli olarak müşteri talebine karşılık satışına başlandı. Böylece doğayı ve insan sağlığını korumakla beraber büyük ölçüde israfın da önüne geçildi. Tüketicilerin artık tercihi bez çantadan yana. 2019 yılında yapılan düzenlemenin ardından bez çanta satışlarında ciddi bir artış söz konusu oldu. 2020 yılında da bu artış hız kesmeden devam ediyor.

Genelde alışverişlerde kullanmak için tercih edilen bez çanta, insanların günlük hayatında da fazlasıyla bir yer edinmiş durumda. Tüketiciler, istedikleri tasarıma sahip bez çantalardan kullanmayı tercih ediyor. Piyasada baskı çeşitleri ve farklı kumaş alternatifleriyle yüzlerce model bulunuyor.

Bireysel olarak satım alımların artmasının yanı sıra firmalar da düzenlemenin ardından promosyon bez çantalara yöneldi. Marketlerde ya da mağazalarda üzerinde firmaya ait logosu bulunan ve belirlenen fiyatlarda satılan bez çantalar mevcut. Bazı firmalar bu çantaları müşterilerine belirli tutarın üzerinde alışveriş yapmaları durumunda hediye ederek, jest yapmayı tercih ediyor.

Yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren İşte Çanta, bez çanta ve torbaların insan sağlığını ve çevreyi koruyucu ürünler olduğuna dikkat çekiyor. Yürürlüğe giren uygulama ile online satışta çok büyük bir ivme kazandıklarını belirten firma ortaklarından ve aynı zamanda ARGE biriminin başında olan Murat ÜLKER, bu artışın doğa adına sevindirici olduğunu da ifade ediyor. “Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük artışın ardından 2020'de de hız kesmeden devam eden satışların nedeni ise insanların bilinçlenmesi ve modanın olumlu etkisi olarak görülüyorum. Alışveriş dışında, plajda, davetlerde, buluşmalarda kullanılabilecek bez çanta modelleri içinde her zevki ve tarzı yansıtan alternatifler mevcut. İnsanlar artık kendi sağlığını da göz önünde bulundurarak modaya ayak uydurmak istiyor.

Bez çanta trendine olan talebin artış göstermesinin sebeplerinden biri de budur. Düzenlemenin ardından istecanta.com adresimizdeki online satışların yüzde iki yüz oranla çoğalması açıkçası beklentimiz dahilinde bir artış oldu. İnternet ortamı üzerinden daha fazla ürün yelpazesini arasından seçim yapabilme avantajı ve kolayca sipariş vermek birçok kişinin tercihi. Biz doğa için atılan bu adımdan oldukça mutluyuz ve doğaya katkıda bulunan ürünlerin imalatını ve satışını yapmaktan keyif alıyoruz. Bu bilincin daha da artmasını yaşadığımız gezegenin korunması adına gönülden diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: https://istecanta.com/

