Bilişim Girişim ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'nin ilki gerçekleştirildi

Bilişim Girişim ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'nin ilki İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen zirvenin açılış konuşmalarını İKMYO Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Kartal Yıldız, Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına ise Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özkaner yaptı.

Zirvenin ilk oturumu olan bilişim oturumu, Yaşar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Refet Polat'ın moderatörlüğünde yapıldı. İZTO 39. Bilgisayar ve Donanım Teknolojileri Grubu Komite Başkanı ve TBD İzmir Şb. Y.K. Üyesi Vahit Çimen, Adres Gezgini A.Ş. Yazılım& Tasarım Ekibi Takım Lideri Onur Cambaz ve Avukat Dr. Uluğ İlve Yücesoy'un katılımıyla gerçekleşen oturumda, kişisel verilerin saklanması, şifrelenmesi ve silinmesi, dijital pazarlamada reklamların önemi, e-ticaret yazılımlarının mevcut durumları, web tasarımda kullanıcı arayüzünün önemi, siber güvenlik alanında ülkemizin durumu ve büyük veriyi işleme konusundaki gelişmelerden bahsedildi.

“Siber güvenlikçilere de ihtiyaç var”

Öğrencilere tavsiye olarak, mutlaka bir alanda uzmanlaşmak gerektiğinin vurgulandığı oturumda, herkesin yazılımcı olmak için çabaladığı ancak yazılımcı kadar teknikerlere, sistem ve kullanıcı arayüzü tasarımcılarına, siber güvenlikçilere de ihtiyacın var olduğunun ve bu alanlarda alanında yetişmiş insan gücünün azlığının unutulmaması gerektiği ifade edildi.

İkinci oturum olan dijital dönüşüm oturumu ise Vestel Elektronik Dijital Dönüşüm Müdürü Emre Mestandoğan'ın sunumu ile gerçekleşti. Vestel özelindeki örneklerden başlayan Mestandoğan, ülkemizde hatta oradan da dünyada dijital dönüşümün öneminden bahsederek, bir fabrikanın nasıl gelişen teknolojilere ayak uydurduğunu, eski makinelerin nasıl sistemlere entegre edildiğini, oluşan güvenlik açıklarının üretimleri nasıl etkilediğini, insan gücüne ihtiyacın azalması ancak burada da aynı doğrultuda sistem uzmanlarına olan ihtiyacın arttığını, fabrikada üretimde oluşan problemlerin tespiti için her makineyi kontrol eden programların ve tüm makinelerden çekilen verilerin raporlanmasının ne kadar önemli olduğunu, makinelerin birbirleriyle iletişim kurarak ham madde aktarımını nasıl gerçekleştirdiğini ve insansız mainbord üretiminin ve sistem testlerinin yine insansız nasıl yapıldığını örneklerle öğrencilere aktardı.

“Kullanıcı deneyimleri ölçülebilir”

ActionCOACH Partnerden Evrim Selvi moderatörlüğünde gerçekleşen üçüncü oturum olan girişim oturumunda, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş, American Life Alsancak Temsilciği Kurucu Ortağı Berna Öztürk, Dogo Tasarım Stratejik Planlama Müdürü Dr. Esra Erzengin ve Dogo Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Peksarı yer aldı.

Kendi girişimcilik hikayelerini anlatarak konuşmalarına başlayan konuşmacılar tarafından, bir girişimci olmanın insanın içinden geldiğinin, herkesin fiziksel dükkân açmaya çalışırken e-ticaretin getirdiği kârın daha büyük olmasının yanı sıra reklamının da daha kolay hale geldiğinin, burada kullanıcı deneyimlerinin daha iyi ölçülebilir olmasının bir avantaj olduğu vurgulandı.