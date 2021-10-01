BiP'e ‘Durum' özelliği geldi

Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli iletişim platformu BiP'e yeni bir özellik daha eklendi. Platformun yeni ‘Durum' özelliğiyle anlık olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılabiliyor. Paylaşılan fotoğrafların üzerine yazı, resim, emoji eklemek ve paylaşılan ‘durum'ları takip etmek de sağlanıyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar ‘Durum' menüsüne geldiklerinde ister anlık isterlerse de telefon galerilerinden seçecekleri bir video ya da fotoğrafı paylaşabiliyor ve ayrıca ‘durum'larını görüntüleyen kişileri de görebiliyor. Bu sekme üzerinden ‘durum' paylaşan kullanıcılar, rehberlerinde kayıtlı diğer kişilerin durumlarını da görebiliyor ve aynı zamanda diğer kişilerin ‘durum'larına cevap yazarak sohbet penceresine de geçebiliyorlar.

"Kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda geliştirmelerimizi sürdürüyoruz"

Platformun kullanıcıların talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, sunduğu ürün ve hizmetleri geliştirdiğine dikkat çeken Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Kullanıcılardan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda uygulamayı sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Son olarak eklediğimiz ‘Durum' özelliği konusunda kullanıcılarımızdan yoğun bir talep vardı. Biz de bu talep doğrultusunda geliştirmelerimizi tamamladık. Şirket olarak yıllardır ‘Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz tüm ürün ve hizmetleri bu doğrultuda geliştiriyoruz. Kullanıcılarımızdan gelen talepler, bizim için her zaman önemli ve öncelikli. Bu talepleri dikkate alarak uygulamamızı altyapımız ve teknolojimizle geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu doğrultuda BiP'e fark oluşturan yeni özellikler eklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Platformun kullanıcı verileri Turkcell'in Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor. Platformda 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de mevcut olduğu belirtiliyor. ‘Anlık çeviri' özelliği sayesinde mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkân veren uygulamanın afet durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını paylaşabilmelerini sağlayan Acil Durum Butonu da bulunuyor.

Uygulamanın 'grup taşıma' özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini platforma aktarabiliyor. Kullanıcılar uygulamaya mevcut sohbet gruplarını aktarırken grupta daha önce uygulamayı yüklemiş olan kullanıcıları da uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.