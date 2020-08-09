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Bir aileyi trafik canavarı ayırdı

Bir aileyi trafik canavarı ayırdı
Bir aileyi trafik canavarı ayırdı

Amasya’da otomobilin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden baba hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesi Gemibükü köyü girişinde Uluköy istikametinden gelen Turgay Yurtsever'in (30) kullandığı 71 FH 814 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, çocuğu Sultan Mira (6) ve eşi Özge Yurtsever (29) yaralandı. Yaralılar Amasya Şeraffettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen araç sürücüsü Turgay Yurtsever'in naaşı ise Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazadan önce araç sürücüsü Turgay Yurtsever'in 35 metre fren yaptığı ama yine de aracın kontrolünü kaybettiği, 50 metrelik uçurumdan ailesi ile birlikte uçtuğu anlaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdoğan Sıvacı
 

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