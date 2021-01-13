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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kısa süre yağmasına rağmen etkili olan kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oldu - Tıkla İzle

Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.

Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.

Faruk Çidem

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