Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Mehmet Emin Alpak Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta sona erdi. Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda 275 kadın, 322 erkek olmak üzere toplam 597 sporcu katıldığı organizasyon sonunda kadınlarda 207 puan toplayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor birinciliği, 205 puan toplayan Kuyulu Sebil Spor Kulübü ikinciliği, 204 puan toplayan Gaziantep Tunca Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise 249 puan toplayan Ankara ASKİ Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu. 207 puan ile Ankara Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada, 146 puan toplayan Ankaragücü ise erkeklerde üçüncü sırada yer aldı. Müsabakaların ardından kürsüye çıkan kulüplere kupaları, Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı Yasin Arslan, Yönetim Kurul Üyesi Murat Coşkun ve katılımcılar tarafından verildi.

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