Ceren Damar cinayeti davası başladı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılmış, davanın bir önceki celsesinde sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü celsesi başladı. Davaya tutuklu sanık Hikmet, Şenel'in aile yakınları, bazı milletvekilleri, iş arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık Hikmet'in esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapması ve mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Abdullah Sarica

