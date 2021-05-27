Cumhurbaşkanı Erdoğan: '3 yeni kuyuda petrol keşfettik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Petrol ve doğalgaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. Daha önce petrol yok denilen kuyulardan petrol üretmeye başladık. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da 2, Kırklareli'ndeki kuyularda 6 bin 800 varil ilave sağladık. 61 bin varilin üzerine çıktı. Doğalgazın vatandaşlarımıza hizmetine sunumu için şebeke genişletme çalışmaları sürüyor'' ifadelerini kullandı.