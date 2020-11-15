Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Maraş'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında KKTC'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Öncelikle sizlerle 37. Yıldönümünden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Fakat şu Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu kapalı Maraş bölgesi bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş bu düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taşınmaz Mal Komisyonu'nun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonu'na müracaat etmek suretiyle buradaki malları nerdeyse nasılsa bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 1974, sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki bir adım atalım mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı adil paylaşımda muhatap almamıştır” dedi.

“Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız"

Güney Kıbrıs'ın Bürgenstock'taki görüşmelerde alınan kararlara uymadığını ve referandumda “hayır” dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna rağmen Kuzey Kıbrıs'ın adeta mahkum edildiğini Güney'in ise AB üyesi yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O çalışmaların o görüşmelerin bizzat içinde olan biri olarak o görüşmelerdeki müzakerelerdeki insanlara, yani Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü Kapalı Maraş bölgesinde attığımız bu adım, 15 gün önce buraya atılan adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir” dedi.

Erdoğan konuşmasının sonunda, “Özellikle muhatabım kardeşim Ersin Bey'e de bu gayreti bu cesareti için teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum, atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.