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Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete-Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete-Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Oğuzhan Halil Özbek

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