Dışişleri Bakanlığından Uganda'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Uganda'nın Mpondwe şehrinde yaşanan ve bir okulu hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir” ifadelerine yer verildi.

Muhammed Musab Gümüşer

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