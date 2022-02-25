Dubai'de rahatsızlanan Milli Okçu Bülent Korkmaz İstanbul'a getirildi

20-27 Şubat tarihleri arasında Dubai'de devam etmekte olan Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında yarışan 46 yaşındaki Milli Okçu Bülent Korkmaz geçtiğimiz salı günü yarışma sonrası kaldığı otelde istirahatteyken kaza geçirmişti.

Milli Okçu Bülent Korkmaz yapılan kontrollerin Dubai'den kaldırılan ambulans uçak ile Atatürk Havalimanın getirildi. Bülent Korkmaz'ı taşıyan uçak 00.20'da Atatürk Havalimanına indirildi. Korkmaz, ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

