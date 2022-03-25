Düğün sezonu yaklaşırken baget yüzükler ön plana çıktı

“Bu sene baget ürünler revaçta”

İstanbul Jewelery Show Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarda 2022 yaz düğün sezonu için hazırlanan baget yüzükler ön plana çıktı. Fuar katılımcılarından Sign Diamond Baguette firma sahibi Emrullah Topraksever, “2022 yaz sezonuyla birlikte düğün sezonu yaklaşmakta. Dolayısıyla ürünlerimiz ona göre hazırlandı. Bu sene baget ürünler revaçta. Biz de baget ürünlerden çalıştık yaz sezonu için. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta Miami Fuarı'ndaydık. Fuarda da ülkemiz adına güzel işler yaptık. Şimdi aynı koleksiyonu burada da devam ettiriyoruz. Pandemi sona erdiği için bu sezon çok güzel olacak inşallah. İki yıldır gerçekleşemiyordu bu fuarımız. O yüzden güzel de hazırlandık bu sene. İnsanlar da açıkçası işe açlar. Dolayısıyla inşallah çok güzel olacak” diye konuştu.

“Her şeyden önemlisi ise fayda maliyete bakmak”

Pırlanta satın alırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Topraksever, “Burada pırlantanın önce kendi kalitesine sonrasında da işçilik kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Her şeyden önemlisi ise fayda maliyete bakmak. Ne kadar ücret ödemek istiyoruz? Ne almak istiyoruz? Bu konuda eğer müşteri bilinçlenirse ondan sonrası çok kolay olacaktır. D'den başlayıp Z'ye kadar giden bir skala var. Genelde mücevher üzerinde H ve üstü kullanılır. Tabii şu anda beş ve altı yıldır trend F, G, E‘ye yükseldi. İç berraklık olarak da karışım olan berraklıklar kullanıyoruz. Bu şekilde tercih edilebilir. Pırlantaya rağbet ve satışı çok güzel. Aynı zamanda biz ülke olarak çok iyi bir üreticiyiz diğer ülkeler bazında. Mücevher ihracatımız çok kuvvetli” dedi.



Murat Horoz - Gülşah Kahveci

