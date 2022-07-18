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Düğünde pasta yerine baklava kestiler

Düğünde pasta yerine baklava kestiler
Düğünde pasta yerine baklava kestiler

Yalova’da gerçekleşen bir düğünde gelin ve damat düğün pastası yerine özel olarak hazırlanan 4 katlı baklavayı kesti.

Düğünde pasta yerine baklava kestiler - Tıkla İzle

Betül-Yusuf Çiçek çifti düğünlerde pasta yerine baklava kesmeyi tercih etti. 40 yılı aşkın süredir baklava ustalığı yapan Ahmet Çiçek, oğlunun düğünü için dört katlı baklava hazırladı. Salona getirilen baklava davetlilerin alkışları içinde gelin ve damat tarafından kesildi.

Ardından davetlilere baklava ikram edildi. Genç çiftlerin nikahını Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk kıyarken nikah şahitliğini de AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar yaptı.

Erhan Erdoğan

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