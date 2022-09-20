EDS direğine çarpan lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki GH-941-PH Fransa plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarındaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin hurdaya döndü. Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araç trafiği bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay

