İhlas Haber Ajansı

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Ege Denizi'nde iki yıl aradan sonra feribot seferleri yeniden başlıyor

Ege Denizi'nde iki yıl aradan sonra feribot seferleri yeniden başlıyor
Ege Denizi'nde iki yıl aradan sonra feribot seferleri yeniden başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra yeniden başlayacağını duyuran İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma olacak” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada iki yıldır feribot seferlerinin durması nedeniyle Ege'nin iki yakasının adeta duvar olduğunu ve alınan kararla Ege'de deniz turizminin yeniden başlayacağını belirtti. Öztürk, iki ülke arasında deniz turizmi araçlarının yeniden sefere başlaması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yunanistan otoritelerinin iki yıl boyunca yoğun bir çaba gösterdiğine dikkat çekti.

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