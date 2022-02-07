Ege Denizi'nde iki yıl aradan sonra feribot seferleri yeniden başlıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada iki yıldır feribot seferlerinin durması nedeniyle Ege'nin iki yakasının adeta duvar olduğunu ve alınan kararla Ege'de deniz turizminin yeniden başlayacağını belirtti. Öztürk, iki ülke arasında deniz turizmi araçlarının yeniden sefere başlaması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yunanistan otoritelerinin iki yıl boyunca yoğun bir çaba gösterdiğine dikkat çekti.