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Elazığ'da silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Elazığ'da silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

Elazığ’da bir çay ocağında çıkan kavgada iki grup tabure ve sopalarla birbirine girdi. Silahların patladığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak'taki bir çay ocağında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada iki taraf tabureler ve sopalarla birbirine saldırdı. Ardından silahların patladığı kavgada vurulan B.K. (35) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.B., İ.E. ve E.E.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç
 

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