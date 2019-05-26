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Esad yine ‘beyaz fosfor' ile saldırdı

Esad yine ‘beyaz fosfor' ile saldırdı
Esad yine ‘beyaz fosfor' ile saldırdı

Esad rejimine ait kuvvetler Suriye’nin İdlib kentine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı. Esad rejimine ait kuvvetler Suriye’nin İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.

Esad yine ‘beyaz fosfor' ile saldırdı - Tıkla İzle

Suriye'nin idlip kentinin çeşitli bölgelerine saldıran Esad rejimi kuvvetleri ve Rus uçaklarının bölgeye olan bombardımanı devam ediyor. 

Esad rejimi ve Rus uçaklarının Suriye'nin İdlip kentine olan bombardımanı devam ediyor. Bir süredir İdlib kırsalının çeşitli bölgelerini ateş altında tutan Esad yanlısı güçler, son olarak bölgedeki tarım arazilerini gün içerisinde bombalarken gece ise kullanılması yasak beyaz fosfor bombası ile Han Şehyun bölgesine saldırdı.
Öte yandan Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi; Suriye ve Rus savaş uçakları ve helikopterlerinin Perşembe gecesinden Cuma gününe kadar Hama, Lazkiye ve İdlib civarını bombaladığını 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.  

Muhamed El Mustafa

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