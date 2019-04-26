Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim teknik heyetin durumunu görüştü

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansın oldukça uzağında kalan doğu ekibi, kupadan elenerek taraftarını üzdü. Bu sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, taraftarının büyük ilgi gösterdiği maçta hiçbir varlık gösteremeyerek 5-2'lik sonuçla büyük bir hezimet yaşadı. Bu arada Galatasaray maçının ardından "1-2 gün içerisinde radikal bir karar alacağım" şeklinde bir açıklama yapan Erol Bulut'un olası bir istifa kararına başkan Gevrek'in izin vermediği iddia ediliyor. Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Mehmet Türel