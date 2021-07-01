Eylemdeki anne Elhaman'dan PKK'ya tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 668'inci gününde de devam ediyor. Oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

"Evladımdan vazgeçeyim diye ölüm haberi yayınladılar"

2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Elhaman, “4 yıldır evladıma hasretim oğlum Bayram beni görüyorsan kaç gel oradan sana hayır gelmez, senin yerin orası değil. HDP almış götürüp PKK'ya vermiş, PKK ise Amerika askeri yapıp dağlarda süründürüyorlar. Ben bütün evlatlara sesleniyorum orada size hayır yok kaçın gelin.

Taşlarda kurda kuşa yem ediyorlar, onlar zalim bir kapısı Kandil'e diğer kapısı meclise açılıyor, HDP'ye inanmayın kaçıp gelin annelerinize kavuşun. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bize daha önce evladımızın Avrupa'da çalıştığını söylediler, HDP bizi kandırarak başka yerlere yönlendirdiler. 3 ay öncede kendi sayfalarında oğlunuz öldü gitmeyin çadıra diye yayınlamışlar. Ben oğlumun öldüğüne inanmıyorum, ölmüş ise cesedi nerede, ölü ya da diri evladımı versinler” dedi.

“Askere gidip daha sonra polis olacaktı”

Evladını askere göndermek için hazırlık yaptığını kaydeden anne Elhaman, oğlunun okuyup polis olma hayali olduğunu kaydetti. Anne Elhaman, “Oğlumun hayalleri vardı, hayallerini yıktılar ne hakları var. 4 yıldır bizi ayırdılar oğlum yarım saat geç kalsa merak etmeyeyim diye haber ederdi, 1 hafta içerisinde kandırıp HDP il binasından PKK'ya teslim etmişler. Ne hakları var, ben evladımı istiyorum ölü ya da diri, yılmayacağız son nefesime kadar evladımı arayacağım ve onlara bırakmayacağım” diye konuştu.

Murat Başal