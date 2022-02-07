Fas'ta düştüğü kuyuda hayatını kaybeden Rayan son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta evlerinin yakınında 32 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ın kurtarma çalışmaları sonucunda 5 gün sonra düştüğü kuyudan cansız bedeni çıkarılmıştı. Küçük çocuğun ölümü tüm dünyayı yasa boğarken, küçük çocuk Şafşavan bölgesindeki Douar Dartan'daki Zaviye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarlığa giden yollarda ve mezarlıkta polis ve jandarma güvenlik önlemleri alırken, küçük çocuğun cenazesinde kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla birtakım kısıtlamalar uygulandı. Bölgeye gelen araçların belirli bir noktadan sonra ilerlemesine izin verilmezken, arabalarını park edenler yaklaşık 8 kilometre yürüyerek mezarlığa ulaştı. Rayan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Fas'ta 1 Şubat Salı günü Şafşavan kırsalındaki İğran köyünde 5 yaşındaki Rayan'ın evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düştüğü haberi gelmiş, yoğun kurtarma çalışmaları sonucu 5'inci günde küçük çocuğa ulaşılabilmişti. Küçük Rayan'ın kuyudan çıkarılıp ambulansa alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Enes Yıldırım