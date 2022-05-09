Fatih'te 6 hırsız tekel bayiden çakmak ve içki çaldı

Olay, 6 Nisan Cuma sabah saatlerinde Fatih Şehremini Mahallesi, Şehremini Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekel bayiye giren 6 kişilik hırsız grubu kasada duran dükkan sahibinin kayınvalidesini oyalayarak çakmak ve içki çaldı. Daha sonra dükkana gelen içki ve çakmakların çalındığını fark eden dükkan sahibi Özgür Nafile şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 6 kişilik grup üyelerinden biri olan kadının, kasadaki yaşlı kadını sigara alma bahanesi ile oyaladığı, o sırada arkadaşlarından birinin bira şişesini önüne saklayıp, diğerinin de çakmağı aldığı görülüyor. Özgür Nafile, hırsızların yakalanmasını istiyor.

“Sürekli oluyor”

Bu aralar sürekli hırsızlık olaylarının arttığını söyleyen Özgür Nafile, “O esnada kayınvalidem vardı, biraz kalabalık bir grup geliyor. Kalabalık grup başka şeyler ile meşgul ederken kayınvalidemi, arkadan yerden biraları çalıyorlar, çakmak çalıyorlar. Sürekli oluyor bu aralar çok çoğaldı zaten. Dördüncü oldu, polise versen de bir şey olmuyor. Polise net görüntü veriyorsun ona rağmen hiçbir şey yapamıyor” dedi.

“Çünkü caydırıcı bir ceza yok”

Caydırıcı cezaların olmadığını söyleyen Nafile, “Hırsızları yakalayamadıklarını söylüyorlar sadece. Suratları belli olduğu halde. Bu sene içinde dördüncüsü oldu. Bu hırsızlara büyük ceza versinler. Çünkü caydırıcı bir ceza yok. Hırsızları bulamadık diyorlar. Ya bir insanın yüzü belli zaten. Daha ne kadar net olabilir ki?” şeklinde konuştu.

Caner Sönmez - Davut Has - Furkan Duman

