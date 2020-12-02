Fiziksel mağazada dijital alışveriş deneyimi

Türkiye hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından DeFacto, perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesi kapsamındaki yatırımlarını güçlendirdi. Marka, İstanbul Esenyurt'ta bulunan AVM'de açtığı yeni fijital akıllı mağazasıyla hizmet anlayışını değiştirdi.

Müşterilerine yepyeni bir alışveriş konsepti vadeden Fijital Akıllı Mağaza'da, fiziksel perakendeyle dijital satın alma fırsatı birleştirilerek; ziyaretçilere hızlı, kolay ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatılıyor. Fijital Akıllı mağazada müşteriler ürünlere dokunma, deneme ve seçme imkanının yanında, kasa sırası ve ödeme süreçlerini yaşamadan, beğendikleri ürünleri akıllı ekranlardan satın alma fırsatını buluyor. Aynı zamanda modern localama sistemi sayesinde müşteriler ferah ve keyifli bir alışveriş olanağıyla buluşuyor.

Müşteriler ürünleri deneyip, beğendikten sonra online alışveriş kiosku üzerinden paketlerini diledikleri adreslere sipariş edebiliyorlar, temassız ödeme seçeneği de sunan POS cihazları üzerinden ödemelerini en güvenli şekilde tamamlayabiliyorlar.

Ateş: “Sektörümüzde bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz”

Dijitalleşme yatırımlarıyla tüketici faydası oluşturmaya odaklandıklarını ve perakendede dijitalleşmeye öncü konumunda olduklarını ifade eden DeFacto CEO'su İhsan Ateş, “DeFacto moda üretmenin yanı sıra ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi bünyesinde üreten yapıda bir şirket. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kattı. Perakende sektörü dinamikleri hızla dijital dünyaya doğru evriliyor. Biz de müşterilerimize hem fiziksel hem de dijital deneyim yaşayabilecekleri hem de ‘Güvende Kal'acakları deneyimler sunmayı sürdürüyoruz. Geçen sene hayata geçirdiğimiz ilk Akıllı Mağazamızı takiben, şimdi de fijitalleşme stratejimizin çıktısı olan DeFacto Fijital Akıllı mağaza konseptinin ilkini İstanbul Torium AVM'de açtık. Yine sektörümüzde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.