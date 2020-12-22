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Galatasaray- Göztepe Canlı Anlatım

Galatasaray- Göztepe Canlı Anlatım
Galatasaray- Göztepe Canlı Anlatım

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 2-0 GÖZTEPE

CANLI ANLATIM

12' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Golün sahibi Arda Turan.

8' Galatasaray yine organize geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Omar'ın ortasında Arda'nın kafayla indirdiği topa Belhanda gelişine voleyi vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

5' Galatasaray maça çok hızlı başladı! Arda'nın bıraktığı topa Belhanda penaltı noktası üzerinden vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

4' GOL! Galatasaray, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti! Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Diagne sağ çaprazdan içeri sokuldu. Onun şutunda kaleci Megyeri'den dönen topa penaltı noktası üzerinden sert vuran Emre Kılınç ağları buldu.

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı!

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

Göztepe'nin ilk 11'i; Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan Emir, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye

Galatasaray'ın ilk 11'i; Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Diagne

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