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Gaziantep Basketbol 5. zaferini aldı

Gaziantep Basketbol 5. zaferini aldı
Gaziantep Basketbol 5. zaferini aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti.

 Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda oynan zorlu karşılaşmayı Gaziantep Basketbol 65-63'lük skorla galip bitirdi.
Bu galibiyetle ligdeki 5. zaferini elde eden kırmızı-siyahlılar puanını da 14'e çıkardı.

Bahçeşehir Koleji ise bu mağlubiyetin ardından puanını 13 yaptı.

Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Gaziantep Basketbol: James 11, Orhan Hacıyeva 2, Vasiliauskas 7, Kadir Bayram, Jekiri 14, Marko Tomas 16, McKissic 11, Can Uğur Öğüt 2, Doğan Şenli 5,
Başatrenör: Nenad Markovic
Bahçeşehir Koleji: Dewayne White Jr. 11, Andy Rautins 21, Marcus Slaughter 10, Colom 9, Yiğitcan Turna, Chris Babb 3, Hakan Yapar, Alper Özcan 9
Başatrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 15-13 (Gaziantep Basketbol Lehine)
Devre: 36-23 (Gaziantep Basketbol Lehine)
3.Periyot: 51-41 (Gaziantep Basketbol Lehine)
(Said Vakkas Yağcı /İHA) 

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