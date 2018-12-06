Gaziantep Basketbol 5. zaferini aldı

Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda oynan zorlu karşılaşmayı Gaziantep Basketbol 65-63'lük skorla galip bitirdi.

Bu galibiyetle ligdeki 5. zaferini elde eden kırmızı-siyahlılar puanını da 14'e çıkardı.

Bahçeşehir Koleji ise bu mağlubiyetin ardından puanını 13 yaptı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Gaziantep Basketbol: James 11, Orhan Hacıyeva 2, Vasiliauskas 7, Kadir Bayram, Jekiri 14, Marko Tomas 16, McKissic 11, Can Uğur Öğüt 2, Doğan Şenli 5,

Başatrenör: Nenad Markovic

Bahçeşehir Koleji: Dewayne White Jr. 11, Andy Rautins 21, Marcus Slaughter 10, Colom 9, Yiğitcan Turna, Chris Babb 3, Hakan Yapar, Alper Özcan 9

Başatrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 15-13 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Devre: 36-23 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3.Periyot: 51-41 (Gaziantep Basketbol Lehine)

(Said Vakkas Yağcı /İHA)