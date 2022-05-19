'Geleceğini Renklendir' dediler, sınıfları yenilediler

İzmir'de 1932 yılından günümüze kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden İnkılap İlkokul ve Ortaokulu, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Toplum Gönüllüleri Topluluğu gönüllüsü öğrenciler tarafından renklendirilerek yenilendi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Toplum Gönüllüleri Topluluğu'nun (İKMYO-TOG) öncülüğünde İzmir'deki farklı üniversitelerin Toplum Gönüllüleri Toplulukları ile iş birliği gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde 21 gönüllü öğrenci yer aldı. Öğrenciler, "Geleceğini Renklendir" ismini verdikleri sosyal sorumluluk projesinde Kadifekale İnkılap İlkokul ve Ortaokulu'nun 11 sınıf ve 2 koridorunu çocuklar için renklendirdi.

Okulun eksik ve ihtiyaçlarının listesini çıkaran gönüllüler, Lipton Türkiye sponsorluğunda Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Hülya Karakartal ile beraber ihtiyaç listesini temin etti. İzmir ilindeki diğer TOG üniversite öğrenci topluluklarına da projeye dahil olup destek vermeleri için çağrıya çıkan İKMYO-TOG Kulüp Koordinatörü Fizyoterapi Programı 2'nci sınıf öğrencisi Hanife Çelik ve Proje Sorumlusu Sosyal Hizmetler 1'inci sınıf öğrencisi Aleyna Buse Arabacı, gönüllü arkadaşları ile projenin tamamlanması için büyük emek verdi. Projede gönüllü gençlerin yanı sıra İnkılap Ortaokulu öğretmenleri Onur Yücel Tutuman ve Ayça Dalkıran sınıf ve koridorların boyanması için büyük destek sağladı. Öğrenciler ve okul öğretmenlerinin yanı sıra, yetişkin toplum gönüllüleri Nursemin Tuskan Akkaş, Sefanur Yeşilyurt Aksakal ve Sezen Köse de projedeki çalışmalara yoğun emek harcadı.