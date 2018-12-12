'Girişimci Gençlerle Sağlıklı Geleceğe' etkinliği gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü, 'Girişimci Gençlerle Sağlıklı Geleceğe' konulu etkinlik düzenledi. Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü Başkanı Erem Akyurt'un 'GİSK'in Dünü Bugünü ve Yarını' konulu açılış konuşması ile başlayan etkinliği devamında Prof. Dr. Gülden Sınmazışık'ın yönettiği oturumda, girişimcilik konusunun farklı boyutlarda değerlendirilmesi yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Nuran Akyurt tarafından, sağlıkta girişimciliğin, proje fikrinin ve sağlık öğrencilerinin bakış açıları örneklerle anlatıldı. Marmara Üniversitesi MİTTO tarafından yürütülen çalışmalar, Dr. Hande Sinem Ergun tarafından katılımcılara anlatıldı.

Dr. Ergun, MİTTO'nun, üniversite bünyesinde girişimcilik kültürü, Ön Kuluçka Merkezi ile yeni iş fikri sahiplerine mentorluk desteği verilerek, iş fikirlerinin her anlamda test edilmesi, geliştirilecek ürünlere yönelik pazar analizi yapılması, iş fikirlerinin ürüne dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında, üniversite olarak gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin nasıl verilebileceği konusunda bilgilendirmede bulundu.

İstanbul Sanayisi ve Dernekleri Onursal Başkanı ve İşadamı Mehmet Sandal da konuşmasında 'Girişimcilik Fikri, Üretime Dönüştürülmesi, Başarı Hikâyesi' konusunda açıklama yaptı. Etkinliğin son kısmında ise Prof. Dr. Gülden Sınmazışık'ın moderatörlüğünde soru cevap kısmına geçildi. İnteraktif konuşmaların, soru cevapların yapıldığı etkinlik, destek veren kişilere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.