Gürcistan Başbakanı Gakharia: 'Gürcistan'da Korona virüs salgını yayılıyor'

Gürcistan'da Korona virüs salgının giderek yayıldığını belirten Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, “Ülkede korona virüsü salgını giderek yayılıyor. Bu da enfeksiyon sayısının artacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

İlk korona virüse yakalanan kişinin iyileştiğin belirten Gakharia, “İyi haber şu ki Korona virüse bulaşan ilk kişi iyileşti ve taburcu edildi. Bu nedenle sağlık personeline teşekkür etmeliyiz. Ama yine de rahat olamayız. Salgına doğru gidiyoruz. Her şeyden önce sağlık sistemimiz buna hazır olmalı” diye konuştu.

Gürcistan'da şu ana kadar tespit edilen korona virüsü vaka sayısı 34'e yükselirken, karantinada bulunan kişi sayısı ise bin 8 olarak açıklandı.

İlkin Hüseynov

