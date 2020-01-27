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Halep halkı, Türkiye sınırına sığınıyor

Halep halkı, Türkiye sınırına sığınıyor
Halep halkı, Türkiye sınırına sığınıyor

Suriye’nin Halep kentinde yaşayan siviller, Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına sığınmaya devam ediyor.

Suriye'nin Halep kentinde Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılar sonucu, sivillerin bölgeden kaçışı devam ediyor. Evlerini terk eden Suriyeliler güvenli bölgelere kaçıyor. Sivillerin kaçışı sonucu Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor. Halep'in farklı mahallelerinden kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırının yanı sıra Halep'in kuzeyindeki El Bab, Mare, Cerablus, Azez, bölgelere de gerecek, güvenli bölgelerde bulunan kamplara ya da çadırlara yerleştirilmeyi bekliyor.

Eşyalarını da alarak bulundukları bölgelerden ayrılan Halepliler, araç kiralayarak bölgeden ayrılıyor. Bazı siviller ise araç bulamazken, sivillerin güvenli bölgelere kaçışıyla birlikte araçların kira ücretlerine de zam geldiğini söyledi.

Abu Mucahit El Halebi

 

 

 

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