Hayırsever vatandaşlardan hastaneye solunum cihazı bağışı

Bağışçılara teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “Bilindiği üzere ventilatör (Solunum Cihazı) (Solunum) cihazlarının özellikle KOAH, zatürre, beyin kanaması ve ağır travma geçiren hastaların tedavisi aşamasında, tedavinin başarıya ulaşmasında çok önemli bir etkisi vardır. İlimizde özellikle Covid-19 pandemisi süreci içerisinde birçok hayırsever vatandaşımız ve STK'lardan destek mesajları almaktayız. Bu değerli katkı ve mesajlar en çok ihtiyacımız olan ‘'yüce milletimizin gönül desteğinin'' vurgulanması açısından son derece kıymetlidir.

Bu kapsamda özellikle Nazilli ilçemizde Devlet Hastanemize 17 Adet ventilatör ve hasta başı monitör gibi pandemi sürecinde çok değerli tıbbi cihazlarını bağışı yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Tüm bu süreçte emeği geçen tüm devlet büyüklerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız” dedi.

Mehmet Barlas