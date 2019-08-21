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HDP'liler Türkiye'yi karalıyor, sanki Taşnak vekil!

HDP'liler Türkiye'yi karalıyor, sanki Taşnak vekil!
HDP'liler Türkiye'yi karalıyor, sanki Taşnak vekil!

Arjantin’e giden Ebru Günay ile Garo Paylan, PKK’yı savundu; Türkiye’de azınlıkların öldürüldüğü iftirasını attı.

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Latin Amerika'da bir araya geldikleri çevrelere Türkiye'yi şikâyet edip, karalama kampanyası yürütüyor. HDP'liler görüştükleri sendika ve azınlık gruplarının temsilcilerine, Türkiye'de ekonomik ve siyasi kriz olduğunu yalanını söyleyerek, Türkiye'nin Kürt toplumuna karşı savaş açtığını ileri sürüyor. Birinci Dünya savaşı döneminde emperyalistlerin taşeron olarak kullandığı Ermeni Taşnak Partisiyle aynı argümanları kullanan HDP, her fırsatta düşman kimse onun yanında yer alıyor. Üstelik parti programları da Taşnak Partisiyle bire bir örtüşüyor.


(Türkiye Gazetesi)

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