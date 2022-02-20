Hentbol maçında olaylar çıktı: 1 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı

Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. haftasında Eskişehir Ormanspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşanın ilk dakikalarında taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar başladı. Atışmaların şiddetlenmesiyle Beşiktaş taraftarları söktükleri tribün koltuklarını, yanlarında getirdikleri su şişelerini sahaya fırlattı. Bunun üzerine müsabaka 2 kez duraklatıldı. Hentbol Federasyonu gözlemcisi tarafından Beşiktaş taraftarı uyarılırken, misafir seyirciler uyarıları dikkate almadı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkarttı.

1 taraftar gözaltına alındı

Yaşanan olaylarda polise zorluk çıkartan bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Salondan çıkartılan Beşiktaş taraftarı ise polis ekipleri nezaretinde geldikleri otobüslere bindirilerek gönderildi.

Öte yandan yaklaşık 1 saatlik duraksamanın ardından devam eden müsabakayı 22-15'lik skorla Beşiktaş kazandı.

Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü