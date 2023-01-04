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Hırsızlar gurbetçinin evini talan etti

Hırsızlar gurbetçinin evini talan etti
Hırsızlar gurbetçinin evini talan etti

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde gurbetçilerin evine giren hırsızlar kapıları kırıp evi adeta talan etti. Hırsızların ilginç bir şekilde elektronik eşyaları almayıp nakit para ve altın aradığı ortaya çıktı.

Hırsızlar gurbetçinin evini talan etti - Tıkla İzle

Afyonkarahisar'ın yaklaşık 60 bin gurbetçisi bulunan Emirdağ ilçesinde hırsızlar kış aylarında kullanılmayan gurbetçilerin evlerine dadandı. Belçika'da bulanan bir gurbetçinin evine giren hırsızlar kapıları kırarak girdikleri evin altını üstüne getirip talan ettiler. Evde bulanan tencere ve tabakların dahi içine bakan hırsızlar hiçbir elektronik eşyayı almayıp nakit para ve altın aradıkları anlaşılırken, evi adeta talan ettiler. Her yıl onlarca evi bu şekilde talan eden hırsızların birçok gurbetçinin evini ise kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

Hayati Kanat

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