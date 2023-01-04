Hırsızlar gurbetçinin evini talan etti

Afyonkarahisar'ın yaklaşık 60 bin gurbetçisi bulunan Emirdağ ilçesinde hırsızlar kış aylarında kullanılmayan gurbetçilerin evlerine dadandı. Belçika'da bulanan bir gurbetçinin evine giren hırsızlar kapıları kırarak girdikleri evin altını üstüne getirip talan ettiler. Evde bulanan tencere ve tabakların dahi içine bakan hırsızlar hiçbir elektronik eşyayı almayıp nakit para ve altın aradıkları anlaşılırken, evi adeta talan ettiler. Her yıl onlarca evi bu şekilde talan eden hırsızların birçok gurbetçinin evini ise kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.
Hayati Kanat
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