Hırsızlar gurbetçinin evini talan etti

Afyonkarahisar'ın yaklaşık 60 bin gurbetçisi bulunan Emirdağ ilçesinde hırsızlar kış aylarında kullanılmayan gurbetçilerin evlerine dadandı. Belçika'da bulanan bir gurbetçinin evine giren hırsızlar kapıları kırarak girdikleri evin altını üstüne getirip talan ettiler. Evde bulanan tencere ve tabakların dahi içine bakan hırsızlar hiçbir elektronik eşyayı almayıp nakit para ve altın aradıkları anlaşılırken, evi adeta talan ettiler. Her yıl onlarca evi bu şekilde talan eden hırsızların birçok gurbetçinin evini ise kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

Hayati Kanat

İLGİLİ HABER Şişli'de 20 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada

İLGİLİ HABER Börekçiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.