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Iğdır'da fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu

Iğdır'da fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu
Iğdır'da fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Karakoyunlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına birçok ev ve iş yerinin çatılarını uçurarak yola savurdu.

Iğdır’da fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu - Tıkla İzle

Iğdır'da merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Karakoyunlu ilçesinde akşam saatlerinde hızı 90 kilometreye kadar çıkan şiddetli fırtına etkili oldu. Etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları havaya uçtu. Çatıdan kopan sac tabakaları ve tahtalar yolun ortasına savruldu. Çatıdan kopan parçalar nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Yolun ortasına savrulan sac tabakaları ve tahta parçaları ise ilçe sakinleri tarafından fırtına dindikten sonra toplanarak yol temizlendi.

Serkan Akgün
 

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