İhlas'ın 3 projesinde teslimat sevinci

İhlas İnşaat Grubu'nun marka projeleri Bizim Evler Güzelce, Bizim Evler 8 ve Marmara Evleri 4' te bir kez daha hayaller gerçeğe dönüştü. Yaşamın başladığı yeni sitelerine ve dairelerine taşınan aileler büyük sevinç yaşadı.

“Bizim Evler” markası ile Ispartakule'ye damga vuran ve sekizinci projesini tamamlayan İhlas İnşaat Grubu, Türkiye'de aynı lokasyonda bu kadar çok projeyi hayata geçiren tek şirket ve marka olurken Büyükçekmece'de E5 Karayoluna cepheli, Marmara Denizi'ne komşu Bizim Evler Güzelce projesini tamamladı. Beylikdüzü'nde ise daha önce 5.000'i aşkın dairenin bulunduğu ‘Marmara Evleri' serisine imzasını atan İhlas İnşaat Grubu, aynı bölgede serinin en yeni sitesi ‘Marmara Evleri 4'te de yaşamı başlattı.

İhlas İnşaat Grubu projelerine inşaatın her safhasında yatırım yapan tüm alıcıların yüzünü güldürdüğünü belirten daire sahipleri; Bizim Evler'in 1'den 8'e, Marmara Evleri'nin de 1'den 4'e kadar site yapmasında kalite ve güvenin yattığını kaydettiler.

Marmara Evleri 4

İhlas İnşaat Grubu, "Marmara Evleri 4" projesini Beylikdüzü'nün en nezih lokasyonunda, E-5 Karayolu ile Marmara Denizi arasına konumlandırdı. Grup, diğer projelerinde olduğu gibi Marmara Evleri 4 projesinde de birinci sınıf malzeme ve işçilik, dairelerde ise trend olan en kaliteli ürünlere yer verdi. Mutfakta ankastre ürünler, salonlarda ‘inverter' klimalar, mutfak ve banyolarda birinci sınıf mobilya ve armatürler konforu ve ayrıcalığı yaşatacak tarzda dizayn edildi. Dairelerde geniş ve kullanışlı balkonların yanı sıra çamaşır ve kurutma makinesi için de ayrı bölümler tasarlandı.

Projelerde her daire için özel tahsisli kapalı otoparklar yer alırken ikinci araçlar ile misafir araçlar da düşünüldü. 24 saat tam beslemeli jeneratörün yer aldığı Marmara Evleri 4'te; 44 dükkân ve 640 konut yer alıyor. Projedeki daire büyüklükleri ise 126 ile 204 metrekare arasında değişiyor.

Zengin sosyal donatı alanları ve geniş peyzajların bulunduğu Marmara Evleri 4 projesinde; kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlara özel fitness salonu, hamam, sauna, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit ve taziye odası yer alıyor.

Devlet okullarına, özel kolejlere, kamu kurumlarına, hastane ve özel sağlık kuruluşlarına yürüme mesafesinde yer alan Marmara Evleri 4, merkezi lokasyonuyla dikkat çekiyor. Proje, İstanbul'un en işlek ulaşım aksı E-5 Karayolu, TEM Otoyolu, sahil, marina ve birçok AVM'ye yakın konumuyla da alıcılarına büyük avantaj sağlıyor.

Bizim Evler Güzelce

Büyükçekmece'nin en büyük projesi olarak öne çıkan Bizim Evler Güzelce; sahile ve marinaya yakın konumunun yanı sıra az katlı yapılaşması ile de dikkat çekiyor. 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşan proje; E-5 Karayoluna cepheli cadde dükkânlarıyla hem site sakinlerinin hem de bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edildi. 60 bin metrekarelik peyzaja sahip projede kapalı yüzme havuzu, bisiklet yolu, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları yer alıyor.

Bizim Evler 8

Ulaşım ağları ile çevrili olan bölgede sağlam zemine kurulan Bizim Evler; tren, planlanan metro ve Kanal İstanbul'a komşu konumuyla her geçen gün daha da değer kazanıyor. Kalitesi ile öne çıkan 7 etabın inşa edildiği Ispartakule'de serinin 8'incisi ile Bizim Evler markası bölgenin yıldızı olmaya devam ediyor. Yaşamın başladığı Ispartakule'nin en özel butik projesi Bizim Evler 8'de; iki blokta 236 daire ile 29 cadde mağazası ve sosyal tesisler yer alıyor.

İhlas İnşaat Grubu'nun yakın zamanda Ispartakule'de Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinin startını vermesi bekleniyor.